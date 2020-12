- Hastighed betyder noget, når vi skal bekæmpe smitten, skriver sundhedsministeren om nye tiltag mod corona.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) løfter nu sløret for, hvor vi kan forvente at se yderligere restriktioner, efter at de daglige smittetal de seneste dage har sat rekord. ...