Konsekvenserne af coronakrisen er til at overse for Mærsk, der forventer en gradvis normalisering allerede næste år

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et massivt hop i indtjeningen og pengestrømmene på trods af et lille dyk i omsætningen. Det var overskrifterne, da A.P. Møller-Mærsk onsdag fremlagde regnskab for tredje kvartal på bagkant af den a...