Fra tredje til fjerde kvartal af 2020 steg Ubers madudbringningsindtægter med 19 procent på grund af corona.

Eksklusivt for kunder

Verdens største kørselstjeneste, amerikanske Uber, melder, at indtægterne i køre- og leveringsvirksomheden steg i fjerde kvartal af 2020, og det forventer at nå sit mål for året. ...