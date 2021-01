57 procent mener, at USA's præsident Trump bør fjernes fra embedet efter angreb på kongresbygningen onsdag.

Et flertal af amerikanerne ønsker, at den republikanske præsident, Donald Trump, omgående bliver fjernet fra embedet, efter at en protest denne uge i Washington D.C. udviklede sig volde...