Når grænserne lukker, betyder det en tabt omsætning på over en milliard kroner, siger feriehusudlejere.

I Feriehusudlejernes Brancheforening er man chokeret over, at regeringen har valgt at lukke grænserne fra lørdag klokken 12.00.Brancheforeningen repræsenterer udlejningsbureauer med over 40.000 som...