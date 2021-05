Den amerikanske præsident, Joe Biden, kalder forslag om at begrænse stemmeretten for udemokratisk.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lovgivere i den amerikanske delstat Texas skal stemme om et gennemgribende lovforslag, der begrænser en række muligheder for at afgive sin stemme ved både lokale valg og præsidentvalget...