Som det første store byområde i USA genindfører Los Angeles påbud om mundbind på grund af smittestigning.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For en måned siden kunne Los Angeles og resten af delstaten Californien glæde sig over en længe ventet genåbning og ophævelse af stort set alle coronarestriktioner, men for de omkring t...