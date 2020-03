Eksklusivt for kunder

At følge myndighedernes råd i coronakrisen er alles pligt, siger Sveriges statsminister i sjælden tv-tale.

Svenskerne skal være forberedte på, at der kan komme endnu flere tiltag fra myndighedernes side for at bremse spredningen af coronasmitte. Det siger den svenske statsminister...