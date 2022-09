Generelt Lars Findsen tiltalt for læk af oplysninger

Anklagemyndigheden mener, at den hjemsendte FE-chef over for seks personer, heraf to journalister, har afsløret statshemmeligheder eller andre særligt fortrolige oplysninger

Tidligere FE-chef Lars Findsen er tiltalt for læk af højt klassificerede oplysninger, oplyser hans advokat til DR Nyheder. Findsens advokat bekræfter tiltalen over for Børsen. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix