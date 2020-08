Landbrugets drøm om rekordår er forduftet: “Der kommer til at mangle nogle kroner i forhold til det, vi havde drømt om”

Corona har kostet den samlede fødevareeksport 5,2 mia. kr. indtil nu. Der bliver færre penge til afdrag og grønne investeringer, siger svineproducent

Drømmen om, at 2020 ville blive et rekordår for svineproducenterne er forduftet. I de første måneder af 2020 lå prisen på grisenoteringen i rekordhøje 14,30 kr. pr. kilo, hvor prisen var drevet op ...