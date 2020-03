Eksklusivt for kunder

Stoffet ibuprofen er ikke skadeligt for patienter med coronavirus, oplyser styrelse efter usikkerhed.

Der er ingen dokumentation for, at smertestillende piller indeholdende ibuprofen er farligt at bruge, hvis man er smittet med coronavirus. Det siger direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovit...