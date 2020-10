Klimaregnskab giver gevinst for kyllingeproducent: “Internt har det givet et kæmpe løft, at vi kan se, hvor vi vejer tungt på CO2-udledning”

Et CO2-regnskab giver både inspiration og motivation til at finde løsninger for at nedbringe klimaaftrykket. Sådan lyder det fra en af landets største landbrugsvirksomheder Wedellsborg/Frijsenborg, der primært producerer kyllingekød.

“Internt har det givet et kæmpe løft, at vi kan se, hvor vi vejer tungt på CO2-udledning. Vi får nogle håndgribelige tal og kan se, hvor det giver mening at investere i klimavenlighed først,” lyder det fra ejer og direktør i selskabet, lensgreve Bendt Wedell.

CO2-regnskabet, der blev udarbejdet i begyndelsen af 2019, har bl.a. resulteret i, at alle virksomhedens almindelige lysstofrør bliver udskiftet til LED, mens medarbejderne i dag udelukkende drikker kildevand fra Wedellsborg/Frijsenborgs egen naturlige kilde, og personalekaffen bliver købt hjem i bulk for at spare emballage.

“Vi optimerer også de løsninger, hvor vi allerede leverer CO2-reduktioner i forhold til vores oprindelige drift. F.eks. bruger vi al vores overskudshalm og flis til at opvarme vores kyllingeejendomme, mens kyllingemøg ryger i vores eget biogasanlæg,” fortæller Bendt Wedell og tilføjer, at tiltagene også viser sig positive på den langsigtede bundlinje. Kyllingeproducenten formår nemlig at være selvforsynende med en del af sin energi, mens der kommer fokus på at spare ressourcer på områder, der ellers ikke fik meget opmærksomhed.

Svært at regne præcist

Indtil videre er det udelukkende de interne forhold i kyllingeproducentens arbejde, der tæller i CO2-regnskabet, men godsejeren er åben for senere at udvide rapporteringen til virksomhedens indirekte udledning.

“For os er det ikke medarbejdernes transport til arbejdet, der rykker meget. Vi ser i stedet på, hvor meget CO2-udledning der kommer, hvis vi f.eks. bruger sydamerikansk soja til vores foder. Der har vi bedre mulighed for at sænke vores CO2-udledning med løsninger, der er økonomisk rentable,” siger Bendt Wedell, hvis virksomhed i 2019 leverede et resultat før skat på 17,5 mio. kr.

Det er til gengæld en udfordring, at der ikke findes en branchestandard for beregning af CO2-udledning i en virksomhed, mener Bendt Wedell, og derfor er landbrugsselskabets regnskab foreløbigt udregnet til internt brug.

“Med en standardiseret metode kunne vi sammenligne os med resten af industrien og med f.eks. laboratoriefremstillet kød. Så kunne vi se, præcis hvordan vi ligger i forhold til hinanden på CO2-udledning,” siger godsejeren.









