33 af Islands 63 parlamentspladser går til kvinder. Dermed skriver landet europæisk historie.

For første gang i Europa sidder kvinder på over halvdelen af pladserne i et parlament efter lørdagens parlamentsvalg i Island.Det viser de endelige islandske valgresultater søndag.Af de 63 pladser ...