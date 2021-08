Kvinden, der i retsdokumenter bliver kaldt J.C., hævder, at Dylan forgreb sig på hende, da hun var 12 år.

Sangeren Bob Dylan er blevet sagsøgt ved en domstol i New York af en kvinde, der hævder, at musiklegenden misbrugte hende seksuelt for næsten 60 år siden, da hun var 12 år gammel. ...