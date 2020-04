Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I den kommende uge skal den første sag, hvor en person er tiltalt for coronarelateret vold for retten.

Ved et optrin i gården bag et vestsjællandsk værtshus spyttede en 29-årig kvinde angiveligt sit offer i hovedet og råbte, at hun var smittet med coronavirus.Det fremgår af anklageskriftet i sagen, ...