Ny podcast: 2000 km fra land da corona ramte

Forestil dig, at du langt om længe udlever din drøm. Du tager orlov fra dit arbejde, du får hunden afsat og overbeviser dig selv om, at du godt kan undvære dine børn i to måneder, mens du sejler over verdens største ocean, Stillehavet. Forestil dig så, at corona rammer, mens du sidder 1000 sømil – knap 2000 km fra land i en sejlbåd. Det skete for Børsens journalist Tina Riising, der fortæller historien i en ny podcastserie

