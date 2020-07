Kronik: Din sommerferie afgør dit efterår

Det er sommer, og ferien nærmer sig. Det betyder, at vi skal holde fri, nyde vores kære og komme helt væk fra hverdagens hektik og pres. Men i år kan vi hverken tage til Østen eller Vesten, og hvem tør tage til Rom? Mange virksomheder ser ind i et efterår, hvor de – helt bogstaveligt – skal nå det hele på den halve tid oven på forårets nedlukning. Så hvorfor ikke bruge sommeren til at gøre klar til det truende efterår, komme ned i bunkerne og få arbejdet igennem, mens der er fred til det, og alle de andre holder fri?

