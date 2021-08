Ulykkerne i Haiti står i kø, men præsidentvalg ved først mulige lejlighed skal få landet tilbage på sporet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et præsidentvalg trænger sig på i Haiti, der lørdag blev ramt af et voldsomt jordskælv, kort tid efter at landets præsident blev dræbt. Fredag lover Haitis premierminister, A...