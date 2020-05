Eksklusivt for kunder

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) har 45.000 selvstændige fået kompensation for tabt indtægt.

45.000 selvstændige har indtil nu fået udbetalt kompensation for tabt indtægt under coronakrisen. Det skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et Facebook-opslag mandag ...