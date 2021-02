Det ser ud til, at IMF må kigge langt efter sine milliarder, efter at militæret har taget magten i Myanmar.

I sidste uge sendte Den Internationale Valutafond (IMF) 350 millioner dollar - knap 2,2 milliarder kroner - afsted til regeringen i Myanmar for at hjælpe den med at bekæmpe coronapandem...