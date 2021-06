"Det er vanvid. Det er absolut rekord for en Mona Lisa-reproduktion", siger talskvinde for auktionshus.

Raymond Hekking forsøgte i årtier at overbevise verden om, at et Mona Lisa-maleri, som han købte i en fransk antikvitetsforretning i 1953, var den ægte vare, og at maleriet, som hænger ...