Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Jacob Bundsgaard, formand for KL, opfordrer til, at de ældste elever komme tilbage i skole inden sommerferien.

Efter næsten to måneder med hjemmeundervisning for de ældste elever i folkeskolen bør det nu være tid til at komme tilbage på skolebænken.Sådan lyder det fra Jacob Bundsgaard (S), der er formand fo...