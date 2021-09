Et år efter politisk leders farvel kæmper De Radikale stadig med troværdighed, mener politiske kommentatorer.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

7. oktober sidste år måtte Morten Østergaard forlade posten som politisk leder for De Radikale, efter at han erkendte, at han havde krænket partifællen Lotte Rod. Senere kom ...