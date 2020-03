Kom indenfor i huset, der giver modemanden ro

For to år siden fandt modemanden Kim Grenaa et særligt hus. Udefra set et almindeligt parcelhus, men indenfor med en gennemført retrostil og en stilhed, der indbyder til et nyt liv. Med mindre takeaway og færre lange nætter i modebranchen og i stedet flere middage hjemme, ild i pejsen og en god film

Kim Grenaa gør det samme hver morgen: reder sin seng til perfektion. Han lægger det kridhvide lagen stramt om madrassen, så der ikke anes en rynke. Folder dynen foran de fire hovedpuder, hvis kante...