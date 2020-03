Eksklusivt for kunder

Udenrigsministeriet ændrede fredag eftermiddag alle landes status i forhold til coronafare. Hele verden er nu orange. Det betyder en tydelig anbefaling: Rejs ikke nogen steder, med mindre det er strengt nødvendigt

Udenrigsministeriet er nu kommet med en meget tydelig opfordring til danskerne:Lad være med at rejse uden for Danmark, med mindre det er absolut nødvendigt. Overvejer man at rejse ud – så lad være....