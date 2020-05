Eksklusivt for kunder

Mindst 30 kødfabriksarbejdere i USA er døde med coronavirus. Fagforening kritiserer, at fabrikker holdes åbne.

De amerikanske kødfabriksarbejdere er stærkt imod præsident Donald Trumps ordre om at holde fabrikkerne åbne under coronakrisen. Det oplyser USA's største fagforening for fab...