Hos Zoologisk Have København er man meget glad for, at man nu har fået grønt lys til at genåbne straks.

Sent onsdag aften blev partilederne i Folketinget enige om at udvide fase 2 i genåbningen af Danmark.Og her blev det besluttet, at landets zoologiske haver og akvarier straks må genåbne på trods af...