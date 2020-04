Eksklusivt for kunder

To mennesker er døde, og fem er såret, efter at en person angreb folk i butikker og på gaden i sydfransk by.

Et knivangreb med mindst to døde i Frankrig bliver efterforsket som terror. Angrebet fandt sted lørdag i den sydfranske by Romans-sur-Isère. Gerningsmanden angreb ...