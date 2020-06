Udenrigsministeriet fraråder rejser til langt de fleste lande, men det er en del danskere klar til at trodse.

Næsten hver tiende dansker udelukker ikke, at de kan finde på at tage på sommerferie til et af de lande, som Udenrigsministeriet ellers fraråder at rejse til. Det viser en måling, som Kantar Gallup...