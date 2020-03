Eksklusivt for kunder

Antallet af smittede med coronavirus overstiger 300.000, mens dødstallet nærmer sig 13.000 på verdensplan.

Knap en milliard mennesker er på verdensplan blevet bedt om at blive indendørs som følge af den globale kamp for at begrænse spredningen af coronavirusset. Det sker, mens ant...