Kinas præsident, Xi Jinping, har tirsdag præsenteret et mål om, at landet skal være CO2-neutralt inden 2060.

Det kan være med til at vise vejen for andre lande, at Kina tirsdag har meldt ud, at landet vil være CO2-neutralt inden 2060.Det vurderer Sebastian Mernild, der er klimaprofessor og direktør for Na...