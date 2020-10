Plug-in-hybridbiler anklages for at udlede mere CO2 end antaget. De får klimarabat, og politikere vil forlænge.

En række klimaforskere advarer mod at forlænge en ordning, hvor bilkøbere kan spare betydelige beløb, hvis de køber en plug-in-hybridbil, som anses for at være grøn. Det er d...