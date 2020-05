Profil mener, DF flakker rundt, og at formanden savner troværdighed i spørgsmål om værdipolitik og udlændinge.

Folketingsmedlem og tidligere formand Pia Kjærsgaard kalder intern kritik af Dansk Folkeparti for "dræbende", og det skal have konsekvenser for hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen, at han udtale...