Ideologiske ledelse i Tibets skoler skal styrkes, så der bliver "sået frø til at elske Kina dybt fra hjertet".

Eksklusivt for kunder

Kina må bygge et uindtageligt fort i Tibet for at opretholde stabiliteten og uddanne befolkningen, siger Kinas præsident, Xi Jinping, til højtstående kinesiske ledere. Kina i...