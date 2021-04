Kina og USA forpligter sig til at samarbejde om håndtering af klimakrisen. Det fremgår af en fælleserklæring.

Kina og USA forpligter sig til at indgå et samarbejde om at modvirke klimaforandringer. Det oplyser de to stormagter i en fælleserklæring lørdag, skriver nyhedsbureauet Reute...