Kina er ramt af en energikrise, der vil sænke årets økonomiske vækst, men også udløse social uro, hvis der mangler varme i en kold vinter

Eksklusivt for kunder

Det er mangel på elektricitet i Kina. Så reel en mangel, at virksomheder i stort tal lukker for produktionen. Enten fordi strømmen er blevet så dyr, at produktionen er underskudsgivende. Eller gans...