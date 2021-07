Mindst tre personer i Kina har mistet livet efter dage med massiv regn og ødelæggende oversvømmelser.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det centrale Kina står over for store oversvømmelser, efter at den kraftigste nedbør i årtier har ramt Henan-provinsen. I millionbyen Luoyang, der ligger i provinsen, er en d...