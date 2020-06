Eksklusivt for kunder

To canadiere blev anholdt, kort efter at Canada foretog en anholdelse af direktør fra Kinas telegigant Huawei.

Kina har officielt anklaget to canadiere for spionage. Det oplyser kinesiske embedsmænd fredag. De to canadiere, Michael Kovrig og Michael Spavor, har været tilbag...