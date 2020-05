Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Udvikling af en vaccine mod Covid-19 er i Kina nået så langt, at fem mulige lægemidler testes på mennesker.

Forskere verden over arbejder intenst på at udvikle en vaccine, der kan beskytte folk mod Covid-19, og i Kina er man kommet så langt i testforsøg med fem mulige vacciner, at de nu blive...