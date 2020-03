Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Antallet af smittetilfælde i Kina er stort set stoppet, men rejsende bringer coronavirus med ind i landet.

Et stigende antal smittetilfælde med coronavirus, som rejsende bringer med sig ind i Kina, risikerer at udløse endnu en bølge af sygdom.Det advarer en talsmand for den statslige kinesiske sundhedsk...