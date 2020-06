Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En person er anholdt efter et knivangreb, skriver flere medier. Tre er døde og to er sårede i park i Reading.

Tre mennesker er dræbt og to er i kritisk tilstand efter knivstikkeri i en park i den engelske by Reading lørdag. Det siger en kilde til den britiske avis The Telegraph. ...