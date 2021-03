Mausoleum var blevet mødested for katte og hjemløse. Men nu er Roms "rådne tand" igen åben for besøgende.

Et nyrenoveret, kolossalt mausoleum for Romerrigets første kejser, Augustus, har i denne uge slået dørene op for offentligheden i Rom. Mausoleet havde i årtier fået lov at fo...