Tv-kanal respekterer, at den stenrige og kendte Kardashian-familie "vil leve sit liv uden kameraer".

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det bliver næppe sidste gang, at kendisserne i Kardashian-klanen deler ud af deres liv. Men ikke desto mindre bliver der sat punktum for et stykke tv-historie, når reality-se...