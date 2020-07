Både Donald Trump Jr og kæresten Kimberly Guilfoyle har isoleret sig, efter at sidstnævnte har fået corona.

Kimberly Guilfoyle, der er kæreste til præsidents Donald Trumps ældste søn, er blevet testet positiv for coronavirus. Det skriver flere medier, herunder The New York Times og...