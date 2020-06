Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Statens Serum Institut rådgav i begyndelsen af marts regeringen til at gribe tidligt ind over for coronavirus.

- Man skal handle, før man synes, det er nødvendigt. For venter man, til det er nødvendigt, vil det være for sent. Sådan lød det angiveligt fra direktøren i Statens Serum Ins...