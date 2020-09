Forslag om at tage statsstøtte fra muslimske friskoler er ikke længere grundlovsstridigt, ifølge ministerium.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Justitsministeriet vender nu på en tallerken, når det gælder Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis ønske om at gribe ind over for muslimske friskoler. Det skriver Politikens...