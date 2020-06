Eksklusivt for kunder

Med aftalen om opkøb af Grubhub bliver Just Eat Takeaway verdens største takeawayplatform uden for Kina.

Takeaway-virksomheden Just Eat Takeaway har aftalt at opkøbe amerikanske Grubhub. Det offentliggør virksomheden, der er en sammenslutning af danske Just Eat og hollandske Tak...