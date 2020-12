Johan Bülow om flygtige talenter: ”Jeg har oplevet unge mennesker, som jeg har knuselsket i 18 måneder med et ’nej, hvor er du dygtig’ - og så er de videre”

Podcast: Unge medarbejdere er talentfulde, kreative, hårdt arbejdende – og svære at holde på. Har man fundet et talent, bliver det med andre ord sjældent til en lang ansættelse. Så hvad kan man gøre for at holde på dem? Det diskuterer gazellepanelet i Børsens Gazelle Podcast.

