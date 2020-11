I en tale i staten Delaware gentager demokraten Joe Biden en opfordring om at have tiltro til valgprocessen.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den demokratiske præsidentkandidat i USA, Joe Biden, undlader i en tale i Wilmington i delstaten Delaware sent fredag aften lokal tid at erklære sig som vinder af valget, men siger, at ...