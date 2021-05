Den amerikanske præsident lover at bidrage med nødhjælp til Gaza i samarbejde med palæstinensiske myndigheder.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's præsident, Joe Biden, roser begge parter i konflikten i Gaza for at være nået til enighed om en våbenhvile, der skal sætte en stopper for 11 dages krigshandlinger mellem Israel og...